"Не думаю, що у матчі з Чорноморцем динамівці тестували модель гри, яку вони використовуватисуть у поєдинку з Баварією. По-перше, у Динамо були відсутні ключові виконавці. Такі як Ілля Забарний, Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук.

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А, по-друге, для Луческу важливо було просто задіяти якомога більше футболістів, щоб вони знову відчули ігровий тонус. Думаю, що це румунському фахівцеві вдалося. Що стосується ігрових схем, то в матчі з Баварією все буде по-іншому, німецький гранд не дозволить Динамо такого домінування, як у поєдинку з Чорноморцем.

Баварія – фаворит, і якщо німці зловлять кураж, то чекай неприємностей. Ось чому потрібно буде постаратися діяти компактно, дорожити м'ячем, оскільки мюнхенці блискавично переходять з оборони в атаку. Буде дуже складно, але вчора середняк Бундесліги Аугсбург довів, що з Баварією можна грати на рівних і навіть перемагати. Тим більше, що якщо ставити перед собою завдання пробитися в єврокубкову весну, то потрібно хоча б не програти", – сказав Кардаш у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок з Баварією відбудеться у вівторок, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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