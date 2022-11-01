Ліга чемпіонів, 6 тур

Байєр – Брюгге – 0:0

Порту – Атлетіко – 2:1

Голи: Таремі, 5, Еуштакіо, 24 – Маркано, 90+5 (аг)

Брюгге давно гарантував собі плей-офф Ліги чемпіонів, але Роман Яремчук все одно не отримує шансів (з'явився на останні 5 хвилин). Бельгійці сьогодні вийшли на гру з трьома форвардами: Жутгла на вістрі, Ланг і Сова під ним, а Яремчук в запасі. Едуард Соболь також мало грає, однак кадрові втрати в обороні відкрили йому місце в старт.

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Українець вийшов лівим латералем у схемі з трьома центрбеками. У Соболя було дуже складне завдання, адже проти нього на фланзі грали Діабі (креативний центр Байєра) та Фрімпонг. Едуард не завжди встигав за швидкими опонентами, розривався, застигав у напівпозиціях. Двічі вдалося класно зупинити Фрімпонга, але Діабі все ж проскакував українця: простріл француза на порожні ворота + удар у дальній кут з сейвом Міньйоле.

Як наслідок, Соболь отримав досить ранню жовтку картку, заїхавши по ногах Діабі. Тренер закликав захисника зберігати концентрацію. У другому таймі довелося боротися ще й з Шиком. Одна дуель завершилася болючим ударом по Соболю, інша – ударом по воротах. Шик вистрибнув на спину Едуарду та пробив під поперечину, а Міньйоле дивом врятував ворота.

То була єдина програна верхова дуель Соболя – ще 6 він виграв. І загалом набрав непогану статистику. Брюгге переважно захищався, тому українець рідко ходив в атаку. Одне підключення було багатообіцяльним. Едік прострілив вздовж воріт (ніхто нормально не замкнув), а потім сам пробив з гострого кута. Оцінки для Соболя: SofaScore – 7, WhoScored – 7.1, FotMob – 7.1.

Матч завершився нульовою нічиєю. Байєр був ближчим до гола, а у гостей найкращий шанс створив собі Сова. Нічия більше порадувала Леверкузен, бо в паралельному матчі Порту здолав Атлетіко. Брюгге з 11 очками опустився на друге місце та буде несіяним в 1/8 фіналу. Байєр набрав 5 балів, піднявся на третє місце та вийшов у Лігу Європи завдяки фіаско Атлетіко. Успіх для Хабі Алонсо на чолі нової команди.

Дієго Сімеоне провалив Лігу чемпіонів. Хто міг подумати, що Атлетіко фінішує останнім у групі з Порту, Байєром і Брюгге, здобувши одну перемогу? Сьогодні команда Ель Чоло ганебно програла "драконам". 2.69xG проти 0.82xG, 3:0 за явними моментами. Порту розніс суперника в одні ворота.

Все почалося зі швидкого гола Таремі, якому асистували Еванілсон та Пепе. Іранський форвард забив, після чого почав роздавати чудові передачі партнерам. Таремі вивів на удар Галену – рятує голкіпер, Таремі створив супершанс для Отавіо – той не забив, Таремі покотив під удар Еванілсону – вище воріт. Мехді міг і сам оформити дубль, але Облак був проти.

Порту подвоїв перевагу, коли Еуштакіо набіг під пас Галену. "Дракони" все контролювали на полі, Атлетіко до останніх хвилин навіть нічого не міг створити. Доводиться згадувати незарахований гол Грізманна, ще два удари Антуана (в руки воротарю та повз ворота) та спробу Корреа після пасу Карраско. У компенсований час Атлетіко забив гол престижу з кутового, але вилетів з єврокубків.

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