Победа "матрасников" в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов позволила подопечным Диего Симеоне вписать себя в историю турнира.

Атлетико стал первой командой в истории Лиги чемпионов, вышедшей в 1/4 финала без единой победы дома, информирует MisterChip.

Манчестер Юнайтед – Атлетико – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Матрацники" на групповом этапе добыли всего 1 очко на Ванда Метрополитано, расписав ничью с Порту и проиграв Милану и Ливерпулю. В плей-офф Атлетико сыграл дома вничью с Манчестер Юнайтед, после чего минимально одолел соперника на выезде.

Добавим, что победу подопечным Диего Симеоне принес Ренан Лоди с передачи Гризманна.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед