Перемога "матрацників" у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дозволила підопічним Дієго Сімеоне вписати себе в історію турніру.

Атлетіко став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка вийшла до 1/4 фіналу без жодної перемоги вдома, інформує MisterChip.

Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Матрацники" на груповому етапі здобули лише 1 очко на Ванда Метрополітано, розписавши нічию з Порту та програвши Мілану та Ліверпулю. У плей-офф Атлетіко зіграв вдома внічию з Манчестер Юнайтед, після чого мінімально здолав суперника на виїзді.

Додамо, що перемогу підопічним Дієго Сімеоне приніс Ренан Лоді з передачі Грізманна.

Атлетіко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, здобувши мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед