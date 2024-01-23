Атлетико недавно вынес Реал из Кубка Короля, однако в чемпионате дела шли не так радужно. Пропустив два матча и проиграв Жироне, мадридцы выпали за пределы топ-4. Чтобы вернуться в зону ЛЧ, необходимо было побеждать в Гранаде.

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Ожидался уверенный вынос андалусийцев, однако игра оказалась довольно равной. После перерыва хозяева атаковали даже активнее "матрасников" – впрочем, класс гостей дал о себе знать. На 55-й минуте Мората вывел Атлетико вперед, отличившись после подачи Гризманна из глубины, а на 62-й навес с правого фланга замкнул Сауль. Засчитали только первый гол, ведь второй прошел из офсайда.

В концовке встречи футболисты Гранады могли спастись от поражения. Сначала судья проигнорировал попадание мяча в руку Молины, не назначив пенальти, а чуть позже Облак парировал мощный удар Аресо с близкой дистанции. Между этими эпизодами Атлетико забил еще один гол – но и его не засчитали из-за офсайда.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Диего Симеоне. Атлетико догнал Атлетик по очкам и поднялся на четвертую позицию, в то время как Гранада осталась на предпоследней строчке.

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