Атлетіко нещодавно виніс Реал з Кубка Короля, однак у чемпіонаті справи йшли не так райдужно. Пропустивши два матчі й програвши Жироні, мадридці випали за межі топ-4. Аби повернутись у зону ЛЧ, необхідно було перемагати у Гранаді.

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Очікувався впевнений винос андалусійців, однак гра виявилась доволі рівною. По перерві господарі атакували навіть активніше за "матрацників" – втім, клас гостей дався взнаки. На 55-й хвилині Мората вивів Атлетіко уперед, відзначившись після подачі Грізманна з глибини, а на 62-й навіс з правого флангу замкнув Сауль. Зарахували тільки перший гол, адже другий пройшов з офсайду.

Наприкінці зустрічі футболісти Гранади могли врятуватись від поразки. Спочатку суддя проігнорував влучання м'яча у руку Моліни, не призначивши пенальті, а трохи згодом Облак парирував потужний удар Аресо з близької дистанції. Між цими епізодами Атлетіко забив ще один гол – але і його не зарахували через офсайд.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Дієго Сімеоне. Атлетіко наздогнав Атлетік за очками й піднявся на четверту позицію, в той час як Гранада залишилась на передостанній сходинці.

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