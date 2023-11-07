Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Атлетіко – Селтік – 6:0

Голи: Грізманн, 6, 60, Мората, 45+3, 76, Ліно, 66, Ньїгес, 85

Вилучення: Маеда, 23 (Селтік, червона картка)

Лаціо – Фейєнорд – 1:0

Гол: Іммобіле, 45+1

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Атлетіко на своєму полі розбив Селтік, взявши реванш за нічию у попередньому турі (2:2). Грізманн вже на 6-й хвилині вивів мадридців вперед, пробивши низом у кут з лінії штрафного після відскоку. В середині тайму Маеда грубо в'їхав в Ермозо та отримав "гірчичник". Однак після консультацій з VAR арбітр змінив своє рішення, помінявши колір картки, залишивши Селтік у меншості. Вже у доданий час Мората фактично зняв питання щодо переможця.

Після відпочинку Грізманн оформив дубль, ефектно пробивши у падіння через себе. А вже за шість хвилин Ліно, який тільки вийшов на заміну, зробив рахунок розгромним. За трохи дубль до свого доробку записав і Мората, а за 5 хвилин до завершення матчу Ньїгес забив останній цвях у домовину шотландців (Ліно окрім гола встиг відзначитись ще й двома асистами). Перемога принесла Атлетіко 8 очок і підняла на першу сходинку турнірної таблиці, Селтік з 1-м пунктом залишився останнім.

Лаціо приймав лідера групи Е – Фейєнорд. Перший тайм минув у запеклій боротьбі: гості більше володіли м'ячем, а господарі зробили ставку на удари. Один з них досяг цілі у доданий час: Іммобіле зумів уникнути офсайду, обіграв кіпера і забив свій 200-й гол у футболці Лаціо.

Після відпочинку нідерландці суттєво додали, але врятувати бодай нічию не зуміли. Поразка відкинула Фейєнорд на третью сходину (6 очок), а Лаціо набрав 7 балів і став другим.

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