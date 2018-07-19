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Атлетико представил неожиданную выездную форму на сезон 2018/19

21:03 70 Читати українською
Атлетико представил неожиданную выездную форму на сезон 2018/19
Новая выездная форма Атлетико / ФК Атлетико

Мадридский Атлетико официально представил новую выездную форму, в которой будет играть в следующем сезоне.

"Матрасники" представили новый комплект выездной формы в своем официальном твиттере.

Бавария представила выездную форму на новый сезон

Экипировка от американского производителя Nike выполнено в голубых тонах – необычных для Атлетико. Основная форма мадридцев останется традиционной – комбинированно красно-белой.

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Футбольная форма Атлетико Атлетико Испания
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