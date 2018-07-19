Бавария представила выездную форму на новый сезон

Мюнхенская Бавария продемонстрировала новый комплект выездной формы, в котором "ротен" будут играть со старта сезона 2018/19.

"Мятно-зеленые цвета и лиловые полосы придают футболке современный уличный стиль. Элегантный воротник поло и пастельные тона обеспечивают особый вид, который подходит и для стадиона, и для улицы", – говорится в презентации формы на официальном сайте Баварии.

Динамо представило форму на сезон-2018/19

Отметим, что разработчиком экипировкаи для немецкого гранда стали их соотечественники из Adidas. Впервые в новой форме мюнхенцы сыграют в ближайшую субботу, 21 июля. В рамках Международного кубка чемпионов состоится поединок Бавария – Пари Сен-Жермен. Начнется матч в 17:00.