Суарес не сдержал слез после травмы в матче с Порту – звезда Атлетико не смог продолжить игру
7 декабря 23:14 - Читати українською
Атлетико понес потери еще в первом тайме поединка ЛЧ против Порту.
завершено
70’ Венделл
90+5’ Сержиу Оливейра
Антуан Гризманн 56’
Янник Карраско 68’
Анхель Корреа 90’
Родриго де Пауль 90+2’
56’ Антуан Гризманн
68’ Янник Карраско
70’ Венделл
90’ Анхель Корреа
90+2’ Родриго де Пауль
90+5’ Сержиу Оливейра
Луис Суарес получил повреждение на старте встречи с Порту и был заменен на 13-й минуте.
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Оказавшись на скамье запасных уругваец, схватился за голову и заплакал. О тяжести травмы нападающего Атлетико пока не сообщается.
Напомним, в выездном поединке с Порту "матрасников" устроит только победа, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках весной. После первого тайма счет в этом поединке так и не был открыт.
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