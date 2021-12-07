Атлетико понес потери еще в первом тайме поединка ЛЧ против Порту.

Луис Суарес получил повреждение на старте встречи с Порту и был заменен на 13-й минуте.

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Оказавшись на скамье запасных уругваец, схватился за голову и заплакал. О тяжести травмы нападающего Атлетико пока не сообщается.

Напомним, в выездном поединке с Порту "матрасников" устроит только победа, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках весной. После первого тайма счет в этом поединке так и не был открыт.

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