Бенфика проводит очень непростой сезон. В чемпионате "орлы" снова занимают третью позицию, отстав от лидера на 13 очков (да и до второго места не хватает 6 баллов), уровень игры вызывал вопросы даже осенью, а команду долгое время разрывали скандалы – футболисты бунтовали против тренера Жорже Жезуша. После разгрома от Порту в Кубке руководство распрощалось с коучем.

Без Жезуша дела не стали лучше. Под руководством Нелсона Вериссимо "орлы" выиграли всего 5 матчей из 10, причем один из них – в серии пенальти. Что хуже всего, Бенфика потерпела поражение от Порту (1:3), Спортинга (1:2) и Жил Висенте (1:2), а в минувшие выходные команда расписала ничью с Боавиштой, упустив преимущество в два гола. А этот соперник, между прочим, борется за выживание.

Осенью Бенфика тоже не демонстрировала чего-то невероятного, пытаясь работать вторым номером. Тем не менее, ненавистный Жезуш принёс "орлам" первый за 5 лет выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – коллектив выжил в группе с Баварией, Барселоной и Динамо, заняв вторую позицию. Даже во время разгромов от Баварии португальцы выглядели достойно, а ключевым стало успешное противостояние с "блаугранас" – 3:0 дома, 0:0 на выезде при шикарном шансе вырвать победу в компенсированное время.

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Бенфика оказалась прагматичной, но быстрой, тактически гибкой и эффективной в своей игре. Впрочем, это было осенью, а сейчас ситуация иная. Безапелляционные поражения от португальских топов и потери очков с аутсайдерами намекают, что сказочке "орлов" в ЛЧ подходит конец – впрочем, многие были уверены в этом ещё после первого матча плей-офф квалификации против ПСВ. Тем не менее, лиссабонцы уже в 18 финала, а слабые команды сюда не попадают. Да и в соперниках далеко не Манчестер Сити.

Аякс, конечно, был одним из сладких пирожков при жеребьевке, но среди всех представителей чемпионатов-доноров амстердамцы наиболее сильны и опасны. Об этот пирожочек можно сломать все зубы – подопечные Эрика тен Хага выиграли группу с Боруссией Д, Спортингом и Бешикташем, набрав максимум очков, забив 20 голов и пропустив всего 5 мячей. На внутренней арене "евреи" демонстрируют такую ​​же инфернальную форму: 70 голов за 23 матча, 5 пропущенных, серия в 10 подряд побед, 9 из которых – сухие. Фантастика.

По ожидаемым голам на групповом этапе ЛЧ "евреи" стали лучшими среди 16 участников 1/8 финала. По показателям эффективности высокого прессинга, передачам в чужой штрафной и в радиус 40 метров от ворот Аякс также держится среди лидеров турнира – как и по среднему владению мячом в финальной трети.

Стилистически и тактически нидерландского чемпиона сравнивают именно с Манчестер Сити, а тренер и не скрывает своего восхищения Пепом. Его Аякс также работает с фальшими фулбеками, а основные принципы поиска пространства и прессинга сходятся с идеями Juego de Posicion. В игровых ситуациях амстердамцы пытаются привлечь как можно больше футболистов, фактически защищаясь и атакуя всей командой. Словом, Бенфике будет очень тяжело.

Кадровая ситуация

Лиссабонцам из-за тяжелого повреждения точно не поможет центрбек Лукас Вериссимо – осенью он был основным в Бенфике. Кроме того, из-за травм вылетели Сеферович и Пиньо. Других проблем с составом у португальцев нет.

Интересно, выпустят ли сегодня Яремчука. В Жорже Жезуша украинец был основным в ЛЧ, но с Нелсоном Вериссимо нападающему тяжелее – в трех из семи матчей под его руководством Рома не сыграл даже 40 минут, а больше 60-ти он отбегал лишь раз. В минувшие выходные наш соотечественник получил смешные 4 минуты. К сожалению, отсутствие голов и всего 1 ассист за этот период не способствуют выходу Яремчука в старте.

У Аякса из серьезных потерь можно отметить только Робби. Нападающий, забивший три гола в двух матчах после возвращения из РБ Лейпциг, получил травму.

Ориентировочные составы на матч Бенфика – Аякс

Бенфика: Влаходимос – Лазаро, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Вайгль, Мариу, Таарабт – Р. Силва, Нуньес, Эвертон

Аякс: Пасвеер – Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд – Альварес, Классен – Антони, Бергхейс, Тадич – Алле

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Бенфика в родных стенах должна почувствовать некий эмоциональный подъём, но для противостояния с нынешним Аяксом лиссабонцы слишком слабы. Амстердамцы вполне могут устроить разгром, но это было бы слишком круто. Поставим на уверенную победу гостей.

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