Зустріч між Атлетіко й Манчестер Юнайтед – одна з найбільш статусних у цьогорічній 1/8 фіналу ЛЧ, однак далеко не найбільш потужна. Рівень складу та амбіцій у обох колективів значно вищий, ніж рівень їхньої гри прямо зараз. "Дияволи" й "матрацники" ледве тримаються у боротьбі за топ-4 в свої чемпіонатах, а на груповому етапі ЛЧ їм надзвичайно щастило з результатами. Все могло завершитись набагато гірше.

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Атлетіко потрапив у квартет з Ліверпулем, Міланом і Порту, здобувши всього дві звитяги при трьох поразках – здолати вдалося "россонері" (мінімально) й "драконів" (3:1). При цьому в Португалії мадридці грали внічию до 90-ї хвилини, а переможний гол на "Сан-Сіро" було проведено аж на 7-й компенсованій. У Ла Лізі сезон також пішов важко – підопічні Дієго Сімеоне йдуть п'ятими за рівності очок з Барселоною, але у каталонців є матч в запасі та особиста перемога над "індіанцями" (4:2).

На перший погляд, не все так і погано. Команда, попри труднощі, демонструє характер, вирішує турнірні завдання в єврокубках і продовжує боротьбу за зону ЛЧ в Іспанії. Втім, в цьому Атлетіко повинен завдячувати конкурентам, адже сам футбол мадридців страшенно нестабільний. Останні 5 матчів у Ла Лізі були показовими: "матрацники" перемогли Валенсію, закамбечивши з 0:2 за 30 хвилин, пропустили 4 голи від Барси, перестріляли Хетафе (4:3), а далі програли аутсайдеру (Леванте) – при мінімумі моментів. За поразку колектив реабілітувався, розгромивши Осасуну (3:0), от тільки памплонці завдали на 9 ударів більше й в цілому виглядали краще.

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Атлетіко досі любить працювати другим номером, однак оборона мадридців стала відверто дірявою – серед топ-11 клубів у таблиці Ла Ліги чинний чемпіон пропустив найбільше голів (34 за 25 турів). "Матрацники" можуть увімкнути агресію, але їм не вистачає тонкоти та свіжих ідей – це помітно по низькій ефектнивості Феліша (3 голи в 22-х матчах), якому непритаманний стиль Ель Чоло. Сімеоне не знає, що робити з такими футболістами. Тим не менш, його команда зберіігає дуже сильний характер, який виливається у вольові перемоги в перестрілках завдяки голам на останніх хвилинах. Цього у Атлетіко не відняти.

Історія Манчестер Юнайтед у поточному сезоні схожа на ситуацію з Атлетіко. Манкуніанці теж набрали 42 очки у чемпіонаті, теж мають рівність з конкурентами (Вест Хемом і Арсеналом, у якого 3 гри в запасі) й теж виступають нестабільно. Родзинкою "червоних дияволів" є втрата контролю над поєдинком на рівному місці, після тривалого періоду домінування – наприклад, на вихідних МЮ пропустив два голи за хвилину від Лідса, хоча до перерви суперник не мав жодних шансів. Здебільшого, команда встигає повернутись до домінування, але повернути необхідний результат вдається не так часто.

Як і в Атлетіко, манкуніанці провели дуже важкий лютий. У останніх п'яти матчах колектив здобув всього дві непростих перемоги (над Брайтоном і Лідсом), дотиснувши суперника на останніх хвилинах – при цьому МЮ вилетів з Кубка від Мідлсбор дивом втримав нічию з Бернлі та Саутгемптоном. Майже у всіх цих поєдинках "дияволи" провалили один з таймів.

У Лізі чемпіонів підопічним Ральфа Рангніка також сильно щастило. Так, вони виграли непросту групу з Вільяреалом, Аталантою та Янг Бойз, однак зі швейцарцями вдалося набрати всього одне очко. Левантійців били завдяки голу Роналду на 5-й компенсованій хвилині, від бергамасків двічі пропустили по два голи, а загалом у більшості матчів МЮ вдалося здобути результат лишень в ендшпілі зустрічі.

Силою і слабкість Манчестер Юнайтед є надзвичайно сильний склад. Він дозволяє ефективно посилювати гру замінами й дає тактичну гнучкість навіть з Роналду в основі, однак розпорядитись цим добром ефективно поки що не виходить. Особливо критично це позначається на пресингу (восьма інтенсинвість в АПЛ), але ще більше проблем виникає поза межами футбольного поля – команда розбита на угруповування, які конфліктують один з одним і з тренером. Можливо, саме тому Роналду провів 1 гол у 2022 році, а Магуайр із потужного центрбека перетворився у головне посміховисько Англії.

Тим не менш, у порівнянні з Атлетіко манкуніанці мають цікавіший склад. Вони звикли до вищого темпу гри й теж мають сильний характер, але в плані збалансованості та керованості мадридці здаються кращими. Визначити фаворита у цій парі нереально.

Кадрова ситуація

Атлетіко має досить серйозні проблеми зі складом. Феррейра-Карраско пропустить обидва матчі через двискваліфікацію, а Коке може не зіграти через травму стегна – він навіть не тренувався у загальній групі. Крім того, через пошкодження не вийдуть Васс і Кунья. Під сумнівом участь Лемара і Ермосо, адже вони тільки нещодавно відновились від коронавірусу.

У Манчестер Юнайтед майже все нормально. Зіграти не зможе тільки Грінвуд, якому зараз не до футболу. Крім того, є питання щодо форми Кавані. Під питанням участь Балі, але він не є футболістом основи.

Орієнтовний склади на матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед

Атлетіко: Облак – Савіч, Хіменес, Мандава – Врсалько, Льоренте, Еррера, Кондогбія, Лоді – Суарес, Феліш

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Фернандеш, Мактомінай, Погба – Рашфорд, Роналду, Санчо

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Можна очікувати на яскраве протистояння. МЮ цікавіший в індивідуальному плані, Атлетіко трішки стабільніший організаційно, а оборона у обох команд дуже вразлива. Та і сам характер матчів "дияволів" і "матрацників" вкрай нестабільний – вони втрачають контроль над грою на рівному місці.

Все цк дозволяє сподіватись на велику кількість моментів і голів. Тим не менш, визначити фаворита практично нереально, тож поставимо на бойову нічию.