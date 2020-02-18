Атлетико – Ливерпуль: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Атлетико принимает Ливерпуль в первом поединке 1/8 финала ЛЧ 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Ливерпуль стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция игры доступна на телеканале "Футбол 1". Команда Юргена Клоппа впервые сыграет на Ванда Метрополитано после победы над Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов 2018/19.

Атлетико – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль под руководством немецкого тренера еще не знает горечи поражений в плей-офф Лиги чемпионов. Букмекеры отдают предпочтение именно мерсисайдцам, которые уверенно возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Атлетико – Ливерпуль: стартовые составы команд

Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Партей, Сауль, Лемар – Мората, Корреа.

Запасные: Адан, Хименес, Льоренте, Диего Коста, Витоло, Эрмосо, Феррейра-Карраско.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Матип, Минамино, Ориджи, Окслейд-Чемберлен.

Атлетико – Ливерпуль: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов