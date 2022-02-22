"Симеоне выигрывал трофеи с ярко выраженной индивидуальностью и узнаваемым стилем игры. Атлетико – очень эмоциональная команда, это отражение характера их тренера. Нам нужно соответствовать этому уровню энергии и эмоций в обеих играх. Это будет эмоциональное столкновение, и нам нужно быть сильными психологически.

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В последние несколько дней мы убедились, что игроки успевают восстановиться. Может быть, у нас появятся свежие ноги на поле, но еще посмотрим завтра. Ментально нам нужно подготовиться к очень эмоциональной, а то и враждебной атмосфере завтра. Впрочем, я не думаю, что судьба противостояния решится завтра. Думаю, все решится в ответном матче на Олд Траффорд", – цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЧ между Атлетико и МЮ состоится завтра, начало в 22:00.

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