Атлетико – Манчестер Юнайтед: Рангник не прочь отложить судьбу путевки в 1/4 финала ЛЧ на домашнюю встречу
Рулевой Манчестер Юнайтед Ральф Рангник готовит осторожную стратегию на первую встречу с Атлетико в Мадриде.
"Симеоне выигрывал трофеи с ярко выраженной индивидуальностью и узнаваемым стилем игры. Атлетико – очень эмоциональная команда, это отражение характера их тренера. Нам нужно соответствовать этому уровню энергии и эмоций в обеих играх. Это будет эмоциональное столкновение, и нам нужно быть сильными психологически.
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В последние несколько дней мы убедились, что игроки успевают восстановиться. Может быть, у нас появятся свежие ноги на поле, но еще посмотрим завтра. Ментально нам нужно подготовиться к очень эмоциональной, а то и враждебной атмосфере завтра. Впрочем, я не думаю, что судьба противостояния решится завтра. Думаю, все решится в ответном матче на Олд Траффорд", – цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЧ между Атлетико и МЮ состоится завтра, начало в 22:00.