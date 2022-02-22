Рангник – об угрозе войны со стороны России: "Это важнее Лиги чемпионов"
17:40 - Читати українською
Главный тренер МЮ Ральф Рангник понимает, что футбольные вопросы могут отойти на второй план, если Россия начнет полномасштабное наступление на Украину.
"Стоит ли проводить финал ЛЧ в России? До финала еще далеко. Это будет не самый легкий путь.
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Что будет дальше, будут решать УЕФА и политики. Мы надеемся, что им удастся снизить эскалацию. Никто не желает войны в Европе. Честно говоря, это важнее Лиги чемпионов", – цитирует Рангника ВВС.
Напомним, финал нынешней Лиги чемпионов должен принимать Санкт-Петербург. На стадии 1/8 Манчестер Юнйтед будет противостоять мадридскому Атлетико.
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