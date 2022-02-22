"Сімеоне вигравав трофеї з яскраво вираженою індивідуальністю та впізнаваним стилем гри. Атлетіко – дуже емоційна команда, це відображення характеру їхнього тренера. Нам потрібно відповідати цьому рівню енергії та емоцій в обох іграх. Це буде емоційне зіткнення, і нам потрібно бути сильними психологічно.

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В останні кілька днів ми переконалися, що гравці встигають відновитись. Можливо, у нас з'являться свіжі ноги на полі, але ще подивимося завтра. Ментально нам потрібно підготуватися до дуже емоційної, а то й ворожої атмосфери завтра. Втім, я не думаю, що доля протистояння вирішиться завтра. Гадаю, все вирішиться у матчі-відповіді на Олд Траффорд", – цитує Рангніка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Атлетіко та МЮ відбудеться завтра, початок о 22:00.

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