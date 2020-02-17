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Атлетико – Ливерпуль: Облак признался, кого из мерсисайдцев стоит остерегаться

17 февраля 23:35 38 Читати українською
Атлетико – Ливерпуль: Облак признался, кого из мерсисайдцев стоит остерегаться
Ян Облак / EFE

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак посетил пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.

 

"Нет никаких сомнений, что Алиссон – один из лучших на планете. В прошлом году его признали лучшим вратарем, и я хотел бы поздравить его с этим. Надеюсь, что мы достаточно хорошо справимся в этой игре и побеспокоим его.

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Ливерпуль – команда, не проигрывающая уже год. Они заслуженно являются фаворитами, но это не значит, что мы можем сдаться и позволить им делать то, что они пожелают. Мы стремимся провести лучший матч в сезоне, чтобы перед ответным матчем сохранить шансы. У них на каждой позиции потрясающие игроки. Нас должны беспокоить все, а не только атакующее трио", – цитирует словенца Marca.

Отметим, что поединок Атлетико – Ливерпуль состоится во вторник, 18 февраля, на Ванда Метрополитано. Начало поединка в 22:00.

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Атлетико - Ливерпуль Ян Облак Ян Облак Атлетико Атлетико Лига чемпионов
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