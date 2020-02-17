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Атлетико – Ливерпуль: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

20:50 23 Читати українською
Атлетико – Ливерпуль: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов
Атлетико – Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 18 февраля 2020

Мадридский Атлетико встречается с действующим обладателем трофея в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру Атлетико – Ливерпуль, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Атлетико – Ливерпуль состоится 18 февраля в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Атлетико – Ливерпуль, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Авторитетная контора Bwin фаворитом мадридской встречи видит Ливерпуль – на "скаузеров" предлагают поставить за 2.2. Победа Атлетико оценивается солидным коэффициентом – 3.4, а на ничью дают 3.3.

Специалисты конторы William Hill еще менее оптимистичны относительно успеха "матрасников". На выигрыш английских гостей выставили коэффициент 2.15. В то же время виктория Атлетико оценивается в 3.5, а на ничью можно сделать ставку за 3.25.

Команду Диего Симеоне называют образцом защитного футбола, поэтому на Ванда Метрополитано не ожидается много голов. На стандартный тотал больше (2,5) дают значительный коэффициент 2.25, а на соответствующий тотал меньше – относительно низкие 1.6.

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