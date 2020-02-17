Атлетіко – Ліверпуль: Облак зізнався, кого з мерсисайдців варто остерігатися

Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак відвідав прес-конференцію перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

"Немає жодних сумнівів, що Аліссон – один із найкращих на планеті. Минулоріч його визнали найкращим воротарем, і я хотів би привітати його з цим. Сподіваюсь, що ми достатньо добре впораємось у цій грі та потурбуємо його.

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Ліверпуль – команда, що не програвала вже рік. Вони заслужено є фаворитами, але це не означає, що ми можемо здатися та дозволити їм робити те, що вони забажають. Ми прагнемо провести найкращий матч у сезоні, щоб перед матчем-відповіддю зберегти шанси. У них на кожній позиції приголомшливі гравці. Нас повинні турбувати всі, а не лише атакувальне тріо", – цитує словенця Marca.

Відзначимо, що поєдинок Атлетіко – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 18 лютого, на Ванда Метрополітано. Початок поєдинку о 22:00.

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