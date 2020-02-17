Атлетико – Ливерпуль: Симеоне рассыпался в комплиментах Клоппу, но пообещал бой мерсисайдцам

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился своими соображениями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.

"Как вы знаете, мы движемся от матча к матчу. Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе.

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После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это много говорит о том, какую команду они создали. Не сомневаюсь, что этот Ливерпуль войдет в историю как великая команда. Ливерпуль не похож на те клубы, которыми мы восхищались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

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Критика необходима, она всегда помогает нам прогрессировать. Сейчас нам выпало сразиться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и Ливерпулю в ответном матче на Энфилде. Да, болельщики нам помогут, но важно лишь то, что произойдет на поле. После того, как прозвучит стартовый свисток, случиться может абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок Атлетико – Ливерпуль состоится во вторник, 18 февраля, на Ванда Метрополитано. Начало поединка в 22:00.

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