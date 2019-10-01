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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТАР U-19

Аталанта – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

18:54 2900 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар зустрічається з Аталантою у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Склади команд та онлайн-трансляцію шукайте у цій новині.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Шахтар, стартує о 19:55 за київським часом. Обидві команди шукають реваншу після невдалих стартових поєдинків у Лізі чемпіонів 2019/20. Шахтар був розгромлений Манчестер Cіті перед власними уболівальниками, тоді як Аталанта зазнала нищівної поразки у Загребі.

Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів 2019/20

Склади команд:

Аталанта: Голліні – Толой, Масьєлло, Паломіно – Хатебур, де Рон, Пашаліч, Кастань – Ілічіч, Сапата, Гомес

Запасні: Спортьєлло, К'яер, Госенс, Мурієль, Фройлер, Маліновський, Джімшіті

Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Патрік – Тайсон, Коваленко, Марлос – Мораєс

Запасні: Шевченко, Додо, Бондар, Антоніо, Коноплянка, Соломон, Дентинью

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Аталанта – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів
06:30
6507
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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Аталанта - Шахтар Аталанта Аталанта
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36
хв
Аталанта
19:55
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