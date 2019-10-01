Аталанта – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар зустрічається з Аталантою у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Склади команд та онлайн-трансляцію шукайте у цій новині.
Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Шахтар, стартує о 19:55 за київським часом. Обидві команди шукають реваншу після невдалих стартових поєдинків у Лізі чемпіонів 2019/20. Шахтар був розгромлений Манчестер Cіті перед власними уболівальниками, тоді як Аталанта зазнала нищівної поразки у Загребі.
Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів 2019/20
Склади команд:
Аталанта: Голліні – Толой, Масьєлло, Паломіно – Хатебур, де Рон, Пашаліч, Кастань – Ілічіч, Сапата, Гомес
Запасні: Спортьєлло, К'яер, Госенс, Мурієль, Фройлер, Маліновський, Джімшіті
Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Патрік – Тайсон, Коваленко, Марлос – Мораєс
Запасні: Шевченко, Додо, Бондар, Антоніо, Коноплянка, Соломон, Дентинью