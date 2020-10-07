Аталанта получила разрешение УЕФА на проведение матчей ЛЧ в родных стенах – отличные новости для Малиновского и компании
Аталанта наконец сможет принимать матчи Лиги чемпионов в родном Бергамо.
Сегодня УЕФА разрешил проводить поединки главного еврокубка на Атлети Адзурри д'Италия, информирует официальный сайт клуба.
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В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Аталанта была вынуждена гостить на миланском Сан-Сиро, поскольку собственная арена не отвечала всем требованиям. Бергамцы решили ряд проблем стадиона и наконец смогут подарить родному городу поединки на международной арене. Впрочем, присутствие болельщиков на трибунах остается под большим вопросом.
Напомним, Аталанта попала в одну группу с Ливерпулем, Аяксом и Митьюлландом. Малиновский и компания начнут свой путь 21 октября выездом в Данию.
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