Бергамский клуб подал в УЕФА официальную заявку перед стартом в самом престижном евротурнире.

Аталанта второй год подряд выходит в групповой этап Лиги чемпионов. Команда Руслана Малиновского в этом сезоне будет выступать в группе D, где ее соперниками станут английский Ливерпуль, нидерландский Аякс и датский Митьюлланд.

В желанный список попало 25 футболистов, сообщает издание Gazzetta.it.

Ювентус определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21

Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Марко Карнесекки, Марко Спортьелло, Франческо Росси;

Защитники: Рафаэль Толои, Маттиа Кальдара, Жозе Паломино, Кристиан Кути Ромеро, Берат Джимшити, Ханс Хатебур, Робин Госенс, Кристиано Пичини, Фабио Депаоли, Хоан Мохика;

Полузащитники: Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Маттео Пессина, Руслан Малиновский, Алехандро Папу Гомес;

Нападающие: Йосип Иличич, Кристиан Сапата, Луис Муриель, Алексей Миранчук, Сэм Ламмерс.

Стоит отметить, что в заявку попал словенец Йосип Иличич, который давно не играл из-за травмы и депрессии. Зато не нашлось места в перечне хорвату Бошко Шуталу.

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