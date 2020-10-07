Сьогодні УЄФА надав дозвіл проводити поєдинки головного євротурніру на Атлеті Адзуррі д'Італія, інформує офіційний сайт клубу.

Маліновський потрапив до заявки Аталанти на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

У минулому розіграші Ліги чемпіонів Аталанта була змушена гостювати на міланському Сан-Сіро, оскільки власна арена не відповідала всім вимогам. Бергамці вирішили низку проблем стадіону і нарешті зможуть подарувати рідному місту поєдинки на міжнародній арені. Втім, присутність вболівальників на трибунах залишається під великим питанням.

Нагадаємо, Аталанта потрапила в одну групу з Ліверпулем, Аяксом та Мітьюлландом. Маліновський і компанія розпочнуть свій шлях 21 жовтня виїздом в Данію.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля