Аталанта и Ливерпуль встретятся в 3-м туре Лиги чемпионов в группе D. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Ливерпуль, стартует в 22:00. Встречаются лидеры группы D. Ливерпуль с максимальным количеством очков (6) возглавляет квартет, Аталанта расположилась на второй строчке – 4 балла.

В минувший уикенд оба соперника провели успешную репетицию в матчах национальных чемпионатов. Чемпион Англии в волевом стиле справился с Вест Хэмом, а бергамаски не без помощи Руслана Малиновского обыграли Кротоне. Правда, сегодняшний матч украинец начинает с запаса.

Кротоне – Аталанта: Малиновский в роли Месси на 9 баллов – шоу украинца, новая позиция и сигнал на Ливерпуль

Стартовые составы

Аталанта: Спортьелло, Толои, Паломино, Муриель, Гомес, Фройлер, Джимшити, Мохика, Хатебур, Пашалич, Сапата

Запас: Росси, Голлини, Ламмерс, Ромеро, Малиновский, Депаоли, Пессина, Руджери, Скальвини, Миранчук, Иличич, Траоре

Ливерпуль: Алиссон, Вейналдум, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Джонс, Жота, Робертсон, Р. Уильямс, Александр-Арнольд

Запас: Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Минамино, Цимикас, Шакири, Ориджи, Матип, Кейн, Н. Уильямс