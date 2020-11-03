Аталанта і Ліверпуль зустрінуться у 3-му турі Ліги чемпіонів у групі D. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Ліверпуль, стартує о 22:00. Зустрічаються лідери групи D. Ліверпуль із максимальною кількістю очок (6) очолює квартет, Аталанта розташувалася на другій сходинці – 4 бали.

Минулого вікенду обидва суперники провели успішну репетицію у матчах національних чемпіонатів. Чемпіон Англії у вольовому стилі впорався із Вест Хемом, натомість бергамаски не без допомоги Руслана Маліновського обіграли Кротоне. Щоправда, сьогоднішній матч українець розпочинає із запасу.

Кротоне – Аталанта: Маліновський у ролі Мессі на 9 балів – шоу українця, нова позиція і сигнал на Ліверпуль

Стартові склади

Аталанта: Спортьєлло, Толой, Паломіно, Муріель, Гомес, Фройлер, Джімшіті, Мохіка, Хатебур, Пашаліч, Сапата

Запас: Россі, Голліні, Ламмерс, Ромеро, Маліновський, Депаолі, Пессіна, Руджері, Скальвіні, Міранчук, Ілічіч, Траоре

Ліверпуль: Аліссон, Вейналдум, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Джонс, Жота, Робертсон, Р. Вільямс, Александер-Арнольд

Запас: Адріан, Келлехер, Мілнер, Кейта, Фірміно, Мінаміно, Цімікас, Шакірі, Оріджі, Матіп, Кейн, Н. Вільямс