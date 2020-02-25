Аталанта – Валенсия: трое испанских фанатов сообщили о симптомах коронавируса после выезда в Милан

Фанаты Валенсии надолго запомнят выезд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

"Они все еще под наблюдением, но нельзя сказать, что они заражены коронавирусом. Я ожидаю, что обратятся еще 3-4 человека с симптомами, но это не значит, что все они больны.

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Мы проведем эпидемиологическое обследование всех, кто жаловался на симптомы. У нас есть несколько жалоб людей, которые ожидают обследования. Среди них есть болельщики Валенсии, которые находились в Милане", – приводит слова заместителя директора Generalitat Valenciana Хермелинды Ванаклочи Marca.

Напомним, Аталанта разгромила Валенсию в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов (4:1). Ответный матч запланирован на 10 марта, начало в 22:00.

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