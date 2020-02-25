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Аталанта – Валенсия: трое испанских фанатов сообщили о симптомах коронавируса после выезда в Милан

16:56 51 Читати українською
Аталанта – Валенсия: трое испанских фанатов сообщили о симптомах коронавируса после выезда в Милан
Фанаты Валенсии / EFE

Фанаты Валенсии надолго запомнят выезд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

"Они все еще под наблюдением, но нельзя сказать, что они заражены коронавирусом. Я ожидаю, что обратятся еще 3-4 человека с симптомами, но это не значит, что все они больны.

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Мы проведем эпидемиологическое обследование всех, кто жаловался на симптомы. У нас есть несколько жалоб людей, которые ожидают обследования. Среди них есть болельщики Валенсии, которые находились в Милане", – приводит слова заместителя директора Generalitat Valenciana Хермелинды Ванаклочи Marca.

Напомним, Аталанта разгромила Валенсию в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов (4:1). Ответный матч запланирован на 10 марта, начало в 22:00.

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Теги
Лига чемпионов футбольные фанаты Аталанта - Валенсия коронавирус Валенсия Валенсия
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