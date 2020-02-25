Аталанта – Валенсія: троє іспанських фанатів повідомили про симптоми коронавірусу після виїзду в Мілан

Фанати Валенсії надовго запам'ятають виїзд на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проте Аталанти.

"Вони все ще під наглядом, але не можна сказати, що вони заражені коронавірусом. Я очікую, що звернуться ще 3-4 людини з симптомами, але це не означає, що всі вони хворі.

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Ми проведемо епідеміологічне обстеження усіх, хто скаржився на симптоми. У нас є кілька скарг людей, які очікують на обстеження. Серед них є вболівальники Валенсії, які перебували в Мілані", – наводить слова заступника директора Generalitat Valenciana Хермелінди Ванаклочі Marca.

Нагадаємо, Аталанта розгромила Валенсію в першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів (4:1). Матч-відповідь запланований на 10 березня, початок о 22:00.

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