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Аталанта – Валенсія: троє іспанських фанатів повідомили про симптоми коронавірусу після виїзду в Мілан

16:53 86 Читать на русском
Аталанта – Валенсія: троє іспанських фанатів повідомили про симптоми коронавірусу після виїзду в Мілан
Фанати Валенсії / EFE

Фанати Валенсії надовго запам'ятають виїзд на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проте Аталанти.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

"Вони все ще під наглядом, але не можна сказати, що вони заражені коронавірусом. Я очікую, що звернуться ще 3-4 людини з симптомами, але це не означає, що всі вони хворі.

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Ми проведемо епідеміологічне обстеження усіх, хто скаржився на симптоми. У нас є кілька скарг людей, які очікують на обстеження. Серед них є вболівальники Валенсії, які перебували в Мілані", – наводить слова заступника директора Generalitat Valenciana Хермелінди Ванаклочі Marca.

Нагадаємо, Аталанта розгромила Валенсію в першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів (4:1). Матч-відповідь запланований на 10 березня, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів футбольні фанати Аталанта - Валенсія коронавірус Валенсія Валенсія
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