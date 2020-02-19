Аталанта разгромила Валенсию в 1/8 Лиги чемпионов – Малиновский мог забивать и ассистировать

Аталанта громит Валенсию (4:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Руслан Малиновский вышел на 81-й минуте. Счет и обзор матча ЛЧ читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Валенсия, стартовал в 22:00 по киевскому времени в Милане на стадионе Сан-Сиро. Команда Малиновского выбила Шахтер и по многим статистическим показателям заслуженно заняла второе место в квартете "горняков" на групповом этапе ЛЧ 2019/20. Испанский клуб хуже выступает в чемпионате, чем бергамаски, зато "летучие мыши" обошли прошлогоднего полуфиналиста главного еврокубка – Аякс. Это дуэль команд, которые много забивают, но и немало пропускают, поэтому от них можно ожидать какого-то шоу.

Аталанта – Валенсия: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский в запасе

Первый супершанс упустили хозяева на 8-й минуте. Иличич разрезным пасом выкатил Пашаличу под расстрел вратаря, но удар метров с 10 каким-то чудо парировал голкипер Валенсии. Это было почти пенальти! Гомес с левого фланга прорвался и отдал во вратарскую. Хатебуру никто не помешал прошить Доменека. В начале второй половины тайма испанцы ответили серией ударов из пределов штрафной Аталанты. Гедеша заблокировали, Гайя мог пробивать с острого угла в пустые ворота, но решил сбросить вдоль – провальное решение. Ферран Торрес попал в каркас ворот.

Аталанта – Валенсия – видео голов

Валенсия все ближе к взятию ворот. Мангала был близок, чтобы замкнуть прострел того же португальца. Экс-защитник Манчестер Сити не дотянулся до мяча в двух метрах от дальней стойки. Иличич снова отдал под удар в пределах штрафной. Де Рон – не Малиновский, снаряд свалился с ноги. Гомес выбежал на свидание с голкипером после очередного паса лидера сборной Словении. Доменек классно потянул, хотя там и так был офсайд. Иличич выстрелил в девятку из-за пределов штрафной после паса Пашалича. Ну, просто игрок первого тайма! Йосип высмеял сопротивление 3-х оппонентов с невероятной легкостью.

Хорват, который вытеснил Малиновского в запас, едва не вырвался один на один с Доменеком с помощью нескольких стеночек. В последний момент Пашалич отпустил круглого. По ударам почти равновесие (7:6), однако Валенсия ни разу не попала в створ. Аталанта до перерыва наиграла на 1,4 ожидаемого гола, Валенсия не дотянула и до 0,6. Божественный Иличич и лишь чуть менее эффектный Гомес сделали результат, от которого под занавес тайма "летучие мыши" едва не поплыли.

"Богиня" и после перерыва начала очень активно. Постоянные провалы справа в защите Валенсии едва не довели до разгромного счета. Гомес простреливал без каких-либо препятствий, а там Диакаби подставил неуловимую "клюшку", заблокировавшую мяч сразу для нескольких бергамаско, которые стаей набрасывались на пустые ворота. Команда Селадеса ответила очень остро. Ферран прошел по правому флангу, а Солер с первого касания пробил с нескольких метров во вратарскую бутылочку с водой рядом со штангой. Фройлер по дуге закрутил в дальний. Метров с 20, не меньше. Опорник. Фестиваль Аталанты продолжается! Голлини дарит мяч сопернику, идет мгновенный перевод в штрафную, а там Макси Гомес с нескольких метров пробивает во вратаря, который успевает исправиться.

Шокирующий промах. Наказание неотвратимо. Хатебур выполняет спринт с центра поля в штрафную и попадает ударом от колена вратаря. VAR решил проверить, не было ли там микроскопического офсайда на ранней стадии атаки. Нет, все легально – Иличич мяч пропускал. Это 4:0 по состоянию на 62-ю минуту. Пока Малиновский сидит на скамейке запасных, выходит игрок сборной России. Именно Денис Черышев и отыграл 1 гол. Толои банально подарил снаряд перед собственной штрафной, а экс-хавбек Реала попал в дальний угол.

Удар за ударом у Валенсии. Роскошный пас из центра поля прорезал оборону, Ферран Торрес разорвал левый фланг Аталанты и перевел в штрафную. А вот там уже началась комедия. Макси Гомес снова сконфузился, даже по мячу не попав. Черышев долго думал и пробил в Голлини, который самоотверженно накрыл мяч солнечным сплетением. Валенсия выпрашивает пенальти то ли за игру рукой, то ли за подкат. VAR ничего такого не нашел. Нападающий Сапата заменил центрального защитника Кальдару на 76-й. Гасперини в своем репертуаре. Валенсия отлично прессингует. Аталанта слишком часто ошибается под давлением. Здесь мог бы пригодиться Малиновский, тренер соглашается. Выход украинца на последние 10 минут, не считая добавленных.

Кровь Диакаби. Валенсия временно в меньшинстве без центрбека. Малиновский обыгрался с Сапатой. Руслан из пределов штрафной пробил очень высоко, разозлив Гасперини. И снова украинский хавбек разгонял атаку. Пас не на ход Сапате колумбийца несколько затормозил. Пришлось нашему №18 тактически фолить, чтобы не начался контрвыпад. Малиновский классно задумывал передачу в штрафную. Там центральный защитник Толои неожиданно оказался, но сыграл он не лучшим образом. Пошла контра, где Валенсии не хватило последнего паса. Пашалич позволил Гамейро пробить метров с 15. Голлини свирепствует, повезло Аталанте, что не попал француз.