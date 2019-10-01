Аталанта – Шахтер: Попов назвал игроков донецкого клуба, которые могут решить судьбу поединка

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Попов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Уверен, что этот матч будет интересным для болельщиков. И Шахтер, и Аталанта в первом туре группового раунда Лиги чемпионов проиграли, потому оба соперника приложат все усилия для максимального результата. Чтобы победить, нужно забивать, соответственно, я жду атакующего футбола.

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Не скажу много о Аталанте, поскольку не часто видел ее игру, но в Шахтере есть исполнители, которые самостоятельно могут решить судьбу противостояния. Это тот же Тайсон, Марлос, Коноплянка, Мораес. И очень хочется надеяться, что оборона горняков будет выглядеть на уровне", – цитирует Попова Команда 1.

Напомним, поединок между этими соперниками состоится 1 октября, начало в 19:55. Напомним, в первом матче ЛЧ донецкий клуб уступил Манчестер Сити (0:3).

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