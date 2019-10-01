toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Аталанта – Шахтар: стали відомі комплекти ігрової форми на матч Ліги чемпіонів

15:08 623 Читать на русском
Аталанта – Шахтар: стали відомі комплекти ігрової форми на матч Ліги чемпіонів
Виїзна форма Шахтаря / Фото ФК Шахтар

"Гірники" вийдуть на двобій 2-го ранду групового етапу ЛЧ у традиційній виїзній формі.

 

Гравці донецького клубу вийдуть на Сан-Сіро у формі сірого кольору, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Аталанта – Шахтар: Попов назвав гравців донецького клубу, які можуть вирішити долю поєдинку

Натомість футболісти Аталанти одягнуть на матч проти чинного чемпіона України екіпірування в традиційному синьо-чорному кольорі.

Нагадаємо, поєдинок між цими суперниками відбудеться 1 жовтня, початок о 19:55. Нагадаємо у першому матчі ЛЧ донецький клуб поступився Манчестер Сіті (0:3).

Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів 2019/20

blog_ava
Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів 2019/20
08:00
3875
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Футбольна форма Аталанта - Шахтар Аталанта Аталанта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
54
хв
Аталанта
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук