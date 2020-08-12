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Аталанта – ПСЖ: Тухель оценил готовность Мбаппе, Неймара и Веррати перед матчем с командой Малиновского

11:26 - Читати українською
Аталанта – ПСЖ: Тухель оценил готовность Мбаппе, Неймара и Веррати перед матчем с командой Малиновского
Томас Тухель / Фото из открытых источников

Главный тренер парижан Томас Тухель поделился мыслями относительно участия ведущих игроков в поединке против Аталанты.

 

"По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, то он будет в заявке на матч.

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Что касается Марко Верратти, тут мы должны ждать и быть терпеливыми. На прошлой неделе он вообще не мог бегать, но вчера возобновил пробежки. Травму он получил на тренировке, и это был несчастный случай. Теперь Марко может постепенно начинать набирать форму.

У меня создается впечатление, что Неймар всегда под давлением. И вы даже не представляете, насколько оно велико. Но Неймар умеет играть в таких условиях. Это футболист, который любит большие матчи. На него всегда можно положиться.

Все мы думаем, что подготовились наилучшим образом. Поверьте, играть в футбол после паузы в четыре месяца очень трудно. У нас было лишь четыре недели на подготовку", – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, команда Руслана Малиновского встретится с ПСЖ в рамках 1/4 финала ЛЧ сегодня, 12 августа, начало в 22:00.

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ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Килиан Килиан Мбаппе Томас Томас Тухель Аталанта - ПСЖ Лука Лука Вератті Неймар
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