Аталанта – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов – команда Малиновского надеется на продолжение сказки

Аталанта – ПСЖ

Лига чемпионов, 1/4 финала

12 августа, 22:00. Лисабон, Эштадиу да Луж

Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов начнут Аталанта и ПСЖ, которые впервые в истории новейшей ЛЧ определят полуфиналиста по итогам одной игры. Обе команды никогда не выигрывали самый престижный клубный турнир Европы – более того, бергамаски вообще проводят дебютный сезон в Лиге чемпионов.

Никто не мог подумать, что в 1/4 финала именно Аталанта останется единственным представителем Италии в ЛЧ. Выход Аталанты в "финал восьми" стал неожиданностью для всех – тем более, если вспомнить путь Малиновского и Ко в групповом турнире. Три стартовых матча Аталанта проиграла, однако рывок во втором круге позволил бергамаскам запрыгнуть в вагон поезда под названием "1/8 финала". Даже Гасперини на предматчевой пресс-конференции признался, что "богине" в определенной степени повезло.

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ПСЖ добрался до этой стадии ЛЧ впервые с сезона 2015/16 – тогда на пути команды Лорана Блана стал Манчестер Сити (2:3 по сумме двух матчей). В своей истории парижане лишь однажды выходили в четверку лучших – в сезоне 1995/96 французов не пустил в финал феноменальный в те времена Милан.

В 1/8 финала Аталанта выбила из турнира Валенсию (4:1, 4:3), а ПСЖ после выездного поражения от Боруссии Д взял реванш в родных стенах – 2:0. Заметим, что бергамаски выиграли последние 4 еврокубковых матча и удерживают клубный рекорд по продолжительности победной серии в евротурнирах.

Если бы этот поединок проходил хотя бы месяц назад, то Аталанта считалась бы явным фаворитом дуэли, но с тех пор много изменилось. Бергамаски на финише Серии А потеряли ту легкость, с которой обыгрывали своих соперников после выхода из карантина. ПСЖ в свою очередь сыграл два официальных матча и выиграл два трофея – Кубок Франции и Кубок французской лиги. Сейчас эксперты и букмекеры уже отдают преимущество парижанам в борьбе за полуфинал.

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Отдельного внимания заслуживает Руслан Малиновский. После возобновления Серии А украинец в нескольких матчах был главным действующим лицом Аталанты. От его пушки страдали гранды в лице Ювентуса и Лацио, а свой дебютный сезон в Серии А 27-летний Малиновский завершил с показателем 8 голов и 5 ассистов в 34-х матчах. Правда, лидер сборной Украины лишь 6 раз провел на поле все 90 минут (из них – один матч в ЛЧ против Манчестер Сити). Руслан должен получить игровое время от Гасперини, но выйдет ли украинец в старте – вопрос открытый.

Статистика противостояния и интересные факты

– Аталанта и ПСЖ ранее никогда не встречались в официальных поединках.

– Парижане пропустили лишь 4 гола – лучшая защита среди всех команд ЛЧ 2019/20.

– Команда Томаса Тухеля забила 20 голов в текущем розыгрыше ЛЧ – это второй результат вместе с Манчестер Сити (лидирует Бавария – 31 гол). Французы забивают в последних 32-х матчах турнира подряд. В активе Аталанты 16 результативных ударов.

– Подопечные Гасперини больше всех нарушают правила в ЛЧ 2019/20 – 123 фола. У РБ Лейпциг, который идет вторым, на 17 фолов меньше.

Кадровая ситуация

Травмированные: Иличич, Голлини – Курзава, Верратти

Дисквалифицированные: Ди Мария

Под вопросом: Мбаппе

И Томас Тухель, и Джан Пьеро Гасперини столкнулись с кадровыми проблемами. Бергамаскам точно не поможет Йосип Иличич, который с 5-ю голами является лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов. Словенец после травмы впал в депрессию и находится на родине. Также не сыграет основной вратарь Пьерлуиджи Голлини – вместо него выйдет Марко Спортьелло, который имеет в своем активе лишь один сыгранный матч в текущем розыгрыше турнира.

У ПСЖ тоже огромные проблемы. В финале Кубка Франции травму получил Килиан Мбаппе, который сохраняет шансы выйти на поле, но на весь поединок чемпиона мира точно не хватит. Травмирован и Марко Верратти, шансы которого сыграть против Аталанты оценивают крайне низко. Точно не сыграют Анхель Ди Мария, Эдинсон Кавани и Тома Менье. Первый дисквалифицирован, а двое последних уже покинули клуб после завершения контрактов. Последняя потеря парижан – травмированный Лайвен Курзава. Травму умудрился получить даже Томас Тухель, который сломал ногу. Впрочем, наставник парижан готов руководить командой с тренерской скамьи.

Ориентировочные составы на матч Аталанта – ПСЖ

Аталанта: Спортьелло – Паломино, Толои, Джимшити – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Пашалич, Гомес – Сапата

ПСЖ: Навас – Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Гуйе, Эррера – Сарабия, Икарди, Неймар

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом поединка. Для этого есть все основания – индивидуальный класс игроков парижан выше их оппонентов из Бергамо, а суммарная трансферная стоимость ПСЖ выше сразу втрое. В распоряжении Джан Пьеро Гасперини нет звезд вроде Килиана Мбаппе, Неймара или Икарди. Конечно, имена в футбол не играют, однако в подобных матчах на первый план часто выходит опыт, которого у французов значительно больше.

Последние результаты Аталанты в чемпионате свидетельствуют, что команда Руслана Малиновского серьезно сдала. Конечно, у бергамасков было время отдохнуть и подготовиться к исторической для себя игре, но на бумаге ПСЖ выглядит явным фаворитом на завоевание путевки в полуфинал.

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