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Аталанта – ПСЖ: Тухель оцінив готовність Мбаппе, Неймара та Верраті перед матчем з командою Маліновського

11:26 - Читать на русском
Аталанта – ПСЖ: Тухель оцінив готовність Мбаппе, Неймара та Верраті перед матчем з командою Маліновського
Томас Тухель / Фото з відкритих джерел

Головний тренер парижан Томас Тухель поділився думками щодо участі провідних гравців у поєдинку проти Аталанти.

 

"Щодо Мбаппе скажу так. Якщо тренування пройде, як потрібно, і не трапиться нічого екстраординарного, то він буде в заявці на матч.

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Що стосується Марко Верратті, то ми повинні чекати і бути терплячими. Минулого тижня він взагалі не міг бігати, але вчора відновив пробіжки. Травму він отримав на тренуванні – це був нещасний випадок. Тепер Марко поступово набирає потрібну форму.

У мене складається враження, що Неймар завжди під тиском. І ви навіть не уявляєте, наскільки цей тиск великий. Але Неймар вміє грати в таких умовах. Це футболіст, який любить великі матчі. На нього завжди можна покластися.

Всі ми думаємо, що підготувалися найкращим чином. Повірте, грати в футбол після паузи в чотири місяці дуже важко. У нас було лише чотири тижні на підготовку", – наводить слова Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, команда Руслана Маліновського зустрінеться з ПСЖ в рамках 1/4 фіналу ЛЧ сьогодні, 12 серпня, початок о 22:00.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Кіліан Кіліан Мбаппе Томас Томас Тухель Аталанта - ПСЖ Лука Лука Вератті Неймар
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