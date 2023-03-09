Дортмундская Боруссия подойдет к принципиальному матчу в Бундеслиге с пробоинами в передней линии.

Очередным пополнением в лазарете стал атакующий полузащитник Юлиан Брандт, сообщает пресс-служба "шмелей".

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Хавбек вышел в основе на матч Лиги чемпионов против Челси, но уже на 5-й минуте попросил замену. Обследование выявило разрыв мышц бедра, из-за которого Брандт пропустит несколько недель. Лидер Боруссии точно не сыграет в Рурском дерби против Шальке (11 марта) и с Кельном (18-го).

Напомним, у дортмундцев травмированы и другие важные игроки атаки – Юссуфа Мукоко и Карим Адейеми.

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