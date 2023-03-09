Атаку Борусії Д викосило перед Рурським дербі – лідер "джмелів" зламався за 5 хвилин в Лізі чемпіонів
Дортмундська Борусія підійде до принципового матчу в Бундеслізі з пробоїнами в передній лінії.
Черговим поповненням у лазареті став атакувальний півзахисник Юліан Брандт, інформує прес-служба "джмелів".
Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Хавбек вийшов у основі на матч Ліги чемпіонів проти Челсі, але вже на 5-й хвилині попросив заміну. Обстеження виявило розрив м'язів стегна, через який Брандт пропустить кілька тижнів. Лідер Борусії точно не зіграє в Рурському дербі проти Шальке (11 березня) і з Кельном (18-го).
Нагадаємо, у дортмундців травмовані й інші важливі гравці атаки – Юссуфа Мукоко та Карім Адейємі.
Челсі пробив удачу Борусії Д і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого склався пазл Поттера