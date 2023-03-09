Дортмундська Борусія підійде до принципового матчу в Бундеслізі з пробоїнами в передній лінії.

Черговим поповненням у лазареті став атакувальний півзахисник Юліан Брандт, інформує прес-служба "джмелів".

Челсі – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Хавбек вийшов у основі на матч Ліги чемпіонів проти Челсі, але вже на 5-й хвилині попросив заміну. Обстеження виявило розрив м'язів стегна, через який Брандт пропустить кілька тижнів. Лідер Борусії точно не зіграє в Рурському дербі проти Шальке (11 березня) і з Кельном (18-го).

Нагадаємо, у дортмундців травмовані й інші важливі гравці атаки – Юссуфа Мукоко та Карім Адейємі.

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