Арсенал расписал эффектную ничью с Баварией в 1/4 финала ЛЧ – Зинченко вышел после перерыва, перевернув ход игры
23:56 - Читати українською
Арсенал и Бавария в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 сильнейшего не определили (2:2). Отчет читайте на "Футбол 24".
завершено
12’ Букайо Сака
76’ Леандро Троссар
Серж Гнабри 18’
Харри Кейн 32’
12’ Букайо Сака
18’ Серж Гнабри
32’ Харри Кейн
76’ Леандро Троссар
Новость дополняется... Полный отчет о матче читайте на "Футбол 24" через несколько минут...
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