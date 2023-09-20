Арсенал – ПСВ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – Зинченко в основе
Арсенал в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ принимает ПСВ. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 Арсенал – ПСВ начнется в 22:00 по киевскому времени. Александр Зинченко снова выйдет в основном составе. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO Футбол 4.
"Он почувствовал боль": Артета заявил, что лидер Арсенала пропустит матч Лиги чемпионов
Арсенал сыграет в ЛЧ впервые с 2017 года. Соперниками "канониров" по группе В стали Севилья, Ланс и ПСВ. Год назад лондонцы и эйндховенцы встречались в рамках группового этапа Лиги Европы – тогда команды обменялись домашними победами.
Александр Зинченко, восстановившись от травмы в начале сезона, третий раз подряд выходит в стартовом составе "пушкарей".
Стартовые составы
Арсенал:
ПСВ:
PSV: Benitez; Teze, Bella-Kotchap, Boscagli, Dest; Saibari, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.— Connor Humm (@TikiTakaConnor) September 20, 2023
Subs: Drommel, Waterman, Sambo, Ramalho, Tillman, Pepi, Til, Babadi, Lozano, Van Aanholt, Vertessen. #UCL
Арсенал вытащил счастливый билет, победитель еврокубка и французская сенсация: Лига чемпионов, представление группы В