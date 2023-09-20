Арсенал в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ принимает ПСВ. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 Арсенал – ПСВ начнется в 22:00 по киевскому времени. Александр Зинченко снова выйдет в основном составе. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO Футбол 4.

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Арсенал сыграет в ЛЧ впервые с 2017 года. Соперниками "канониров" по группе В стали Севилья, Ланс и ПСВ. Год назад лондонцы и эйндховенцы встречались в рамках группового этапа Лиги Европы – тогда команды обменялись домашними победами.

Александр Зинченко, восстановившись от травмы в начале сезона, третий раз подряд выходит в стартовом составе "пушкарей".

Стартовые составы

Арсенал:

ПСВ:

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