Главный тренер Арсенала Микель Артета определил список футболистов, на которых рассчитывает в групповом турнире ЛЧ 2023/24.

В заявку "А" вошли 25 футболистов Арсенала. Среди них – украинец Александр Зинченко, сообщает официальный сайт "канониров".

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Но нет нидерландского защитника Юррьена Тимбера, на которого очень рассчитывал Микель Артета перед стартом сезона. За него заплатили 40 миллионов евро, но Тимбер, начинавший сезон в роли левого защитника вместо Зинченко, получил травму уже в первом туре АПЛ против Ноттингем Форест и выбыл на длительный срок.

Заявка Арсенала на групповой турнир ЛЧ 2023/24

Вратари: Ремсдейл, Райя, Хилсон.

Защитники: Соареш, Лино Соуза, Томиясу, Зинченко, Уайт, Габриэль, Кивиор, Салиба.

Полузащитники: Элнени, Райс, Жоржиньо, Партей, Эдегор, Хаверц, Виейра, Смит-Роу.

Нападающие: Троссар, Сака, Мартинелли, Нелсон, Нкетия, Жезус.

Напомним, Арсенал будет играть в группе B. Его соперниками стали Севилья, ПСВ и Ланс.

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