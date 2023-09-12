Головний тренер Арсенала Мікель Артета визначив список футболістів, на яких розраховує у груповому турнірі ЛЧ 2023/24.

У заявку "А" увійшли 25 футболістів Арсенала. Серед них – українець Олександр Зінченко, інформує офіційний сайт "канонірів".

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Натомість немає нідерландського оборонця Юрр'єна Тімбера, на якого дуже розраховував Мікель Артета перед стартом сезону. За нього заплатили 40 мільйонів євро, але Тімбер, який починав сезон у ролі лівого захисника замість Зінченка, отримав травму вже у першому турі АПЛ проти Ноттінгем Форест і вибув на тривалий термін.

Заявка Арсенала на груповий турнір ЛЧ 2023/24

Воротарі: Ремсдейл, Райя, Хілсон.

Захисники: Соареш, Ліно Соуза, Томіясу, Зінченко, Вайт, Габріель, Ківіор, Саліба.

Півзахисники: Елнені, Райс, Жоржінью, Партей, Едегор, Хаверц, Вієйра, Сміт-Роу.

Нападники: Троссар, Сака, Мартінеллі, Нелсон, Нкетія, Жезус.

Нагадаємо, Арсенал гратиме у групі B. Його суперниками стали Севілья, ПСВ і Ланс.

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