Воротар Баварії Мануель Нойєр підкачав прес у грі з Арсеналом під час паузи в грі.

Нойєр захопив уболівальників під час повторного чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з Арсеналом (1:0). Наприкінці зустрічі за переможного для своєї команди рахунку Мануель звернув на себе увагу несподіваним способом. Перед тим, як ввести м'яч у гру з вільного удару, воротар збірної Німеччини приліг на газон і... почав розминатися і качати прес.

Победный гол Киммиха в видеообзоре матча Бавария – Арсенал – 1:0

При цьому Нойєр не затягував час, адже якраз у цей момент часу відбувалися заміни. Мануель чекав відмашку від арбітра про відновлення гри. Нагадаємо, що Баварія пройшла Арсенал за сумою двох матчів (2:2, 1:0) і вийшла в півфінал Ліги чемпіонів. У наступному раунді мюнхенці зіграють із мадридським Реалом.