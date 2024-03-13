Накануне Арсенал в серии пенальти прошел Порту и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, чего с клубом не случалось очень давно. Оказалось, что для этого просто нужно было подписать Мартина Эдегора.

Победная серия пенальти имени Зинченко и Ко в видеообзоре матча Лиги чемпионов Арсенал – Порту

Аккаунт в Twitter 101 Great Goals еще в декабре 2014-го написал: "Если Арсенал подпишет контракт с Мартином Эдегором, он сможет попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов 2024 года". Пророчество оказалось точным.

Самое интересное, что на момент публикации этого сообщения 15-летний Эдегор еще играл за Стрёмгодсет. До громкого перехода норвежца в мадридский Реал оставалось еще полгода. К Арсеналу Мартин присоединился только летом 2021-го.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти