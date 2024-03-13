Напередодні Арсенал у серії пенальті пройшов Порту і пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів, чого з клубом не траплялося дуже давно. Виявилося, що для цього просто потрібно було підписати Мартіна Едегора.

Переможна серія пенальті імені Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Арсенал – Порту

Акаунт у Twitter 101 Great Goals ще у грудні 2014-го написав: "Якщо Арсенал підпише контракт з Мартіном Едегором, він зможе потрапити у чвертьфінал Ліги чемпіонів 2024 року". Пророцтво виявилося точним.

Найцікавіше, що на момент публікації цього допису 15-річний Едегор ще грав за Стрьомгодсет. До гучного переходу норвежця в мадридський Реал залишалося ще пів року. До Арсенала Мартін приєднався аж влітку 2021-го.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті