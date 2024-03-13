В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал лишь в серии пенальти прошел Порту. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Арсенал после минимального поражения в Португалии сумел выйти вперед в ответном матче в конце первого тайма: Троссар ворвался в штрафную левым флангом и точно закрутил под дальний угол мимо голкипера.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти

В середине второго тайма Эдегор благодаря силовым действиям Хаверца сумел удвоить преимущество "канониров", но арбитр зафиксировал нарушение правил на Пепе и взятие ворот отменил. Жезус мог снять напряжение в матче, но с близкого расстояния не попал в сетку.

Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее были лондонцы – свои удары у "драконов" не реализовали Вендел и Галену. К слову, украинский полузащитник Александр Зинченко появился на поле на 106 минуте, но участия в лотерее не принимал.