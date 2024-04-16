"Канониры" летом собираются усилить линию атаки. Руководство лондонского клуба внимательно следит за нападающим Астон Виллы Олли Уоткинсом, который дважды забивал в ворота Арсенала в последних трех матчах.

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Как сообщает Daily mail, трансферная цена английского форварда может превысить 70 миллионов евро. Такую сумму Арсенал не готов платить за игрока, которому в 2024 году исполнится 29 лет. Он и ценник – являются ключевыми факторами, которые отпугивают "канониров".

Напомним, Олли Уоткинс является игроком сборной Англии. За национальную команду он сыграл в 11 матчах и забил три гола.

В текущем сезоне за Астон Виллу форвард сыграл в 45 играх. В его активе 26 голов и 10 результативных передач.

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