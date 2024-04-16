Арсенал націлився на зірку збірної Англії – "канонірів" відлякує непомірний цінник та ще один нюанс
Арсенал цікавиться форвардом Астон Вілли Оллі Воткінсом.
"Каноніри" влітку збираються підсилити лінію атаки. Керівництво лондонського клубу уважно стежить за нападником Астон Вілли Оллі Воткінсом, який двічі забивав у ворота Арсенала в останніх трьох матчах.
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Як повідомляє Daily mail, трансферна ціна англійського форварда може перевищити 70 мільйонів євро. Таку суму Арсенал не готовий платити за гравця, якому у 2024 році виповниться 29 років. Він і цінник – є ключовими факторами, які відлякують "канонірів".
Нагадаємо, Оллі Воткінс є гравцем збірної Англії. За національну команду він зіграв у 11 матчах та забив три голи.
У поточному сезоні за Астон Віллу форвард відіграв у 45 іграх. У його активі 26 голів та 10 результативних передач.
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