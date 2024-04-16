"Каноніри" влітку збираються підсилити лінію атаки. Керівництво лондонського клубу уважно стежить за нападником Астон Вілли Оллі Воткінсом, який двічі забивав у ворота Арсенала в останніх трьох матчах.

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Як повідомляє Daily mail, трансферна ціна англійського форварда може перевищити 70 мільйонів євро. Таку суму Арсенал не готовий платити за гравця, якому у 2024 році виповниться 29 років. Він і цінник – є ключовими факторами, які відлякують "канонірів".

Нагадаємо, Оллі Воткінс є гравцем збірної Англії. За національну команду він зіграв у 11 матчах та забив три голи.

У поточному сезоні за Астон Віллу форвард відіграв у 45 іграх. У його активі 26 голів та 10 результативних передач.

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