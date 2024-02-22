"Арсенал действительно доминировал", - Артета объяснил причину поражения от Порту в Лиге чемпионов
Главный тренер Арсенала Микель Артета ответил на вопросы журналистов после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Я очень разочарован, как мы в конце проиграли матч. Не справились с ситуацией. В Лиге чемпионов наказывают за такое. Если не можешь выиграть – хотя бы не проиграй.
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Арсенал действительно доминировал на поле, но нам не хватало целеустремленности, чтобы играть агрессивнее, разбивать линии, пасовать вперед, создавать остроту у чужих ворот.
Но мы сделаем выводы, это лишь половина противостояния. Нужно отдать должное сопернику, который хорошо защищался. Наш план – выйти в четвертьфинал", – цитирует Микеля Артету официальный сайт Арсенала.
Арсенал проиграл Порту первый матч, пропустив эффектный гол на 90+4 от Галену. Александр Зинченко не сыграл из-за повреждения. Ответный матч состоится 12 марта в Лондоне.
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