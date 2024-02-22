"Я очень разочарован, как мы в конце проиграли матч. Не справились с ситуацией. В Лиге чемпионов наказывают за такое. Если не можешь выиграть – хотя бы не проиграй.

Беспомощность партнеров Зинченко в видеообзоре матча Порту – Арсенал – 1:0

Арсенал действительно доминировал на поле, но нам не хватало целеустремленности, чтобы играть агрессивнее, разбивать линии, пасовать вперед, создавать остроту у чужих ворот.

Но мы сделаем выводы, это лишь половина противостояния. Нужно отдать должное сопернику, который хорошо защищался. Наш план – выйти в четвертьфинал", – цитирует Микеля Артету официальный сайт Арсенала.

Арсенал проиграл Порту первый матч, пропустив эффектный гол на 90+4 от Галену. Александр Зинченко не сыграл из-за повреждения. Ответный матч состоится 12 марта в Лондоне.

Порту на последних секундах вырвал победу над Арсеналом – заслуженный провал Артеты в скучном матче ЛЧ без Зинченко