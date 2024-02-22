"Я дуже розчарований, як ми в кінці програли матч. Не впоралися з ситуацією. У Лізі чемпіонів карають за таке. Якщо не можеш виграти – хоча б не програй.

Безпорадність партнерів Зінченка у відеоогляді матчу Порту – Арсенал – 1:0

Арсенал дійсно домінував на полі, але нам не вистачало цілеспрямованості, щоб грати агресивніше, розбивати лінії, пасувати вперед, створювати гостроту біля чужих воріт.

Але ми зробимо висновки, це лише половина протистояння. Потрібно віддати належне супернику, який добре захищався. Наш план – вийти у чвертьфінал", – цитує Мікеля Артету офіційний сайт Арсенала.

Арсенал програв Порту перший матч, пропустивши ефектний гол на 90+4 від Галену. Олександр Зінченко не зіграв через пошкодження. Матч-відповідь відбудеться 12 березня в Лондоні.

Порту на останніх секундах вирвав перемогу над Арсеналом – заслужений провал Артети в нудному матчі ЛЧ без Зінченка