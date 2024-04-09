Арсенал – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция 1/4 финала ЛЧ – Артета принял тактическое решение по Зинченко
21:08 - Читати українською
Арсенал в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Баварию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между лондонским Арсеналом и Баварией начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Александр Зинченко остался в запасе, а его место на левом фланге обороны доверили Якубу Кивиору – номинальному центрбеку. Очевидно, Микель Артета усилил фланг оборонительным игроком, чтобы сдержать сильных мюнхенских вингеров.
Арсенал – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
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