Арсенал у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між лондонським Арсеналом і Баварією розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.

Арсенал – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко залишився у запасі, а його місце на лівому фланзі довірили Якубу Ківіору – номінальному центрбеку. Вочевидь, Мікель Артета посилив фланг оборонним гравцем, аби стримати сильних мюнхенських вінгерів.

Стартові склади

Арсенал:

Баварія:

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