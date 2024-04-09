Арсенал – Баварія: стартові склади та онлайн-трансляція 1/4 фіналу ЛЧ – Артета ухвалив тактичне рішення щодо Зінченка
21:06 - Читать на русском
Арсенал у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Баварію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між лондонським Арсеналом і Баварією розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
Арсенал – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко залишився у запасі, а його місце на лівому фланзі довірили Якубу Ківіору – номінальному центрбеку. Вочевидь, Мікель Артета посилив фланг оборонним гравцем, аби стримати сильних мюнхенських вінгерів.
Стартові склади
Арсенал:
Баварія:
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